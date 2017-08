¿Luis Aguiar se va a Peñarol? El uruguayo sorprendió con esta respuesta

Alianza Lima pasa por un buen momento en el Torneo Apertura. El equipo de Pablo Bengoechea depende de sí mismo para salir ganador de la competición este domingo, confiando en sus máximos referentes del equipo, como Luis Aguiar. El uruguayo sorprendió en una entrevista que “no la pensaría dos veces” para regresar a Peñarol.

“Ojalá vuelva otra vez a Peñarol, si me llaman me voy de cabeza o gateando, pero eso no depende mí. Si me llaman hoy, tengo una cláusula que hay que pagar para salir. En principio, quiero terminar el domingo campeón, ganar el Apertura y darle una alegría a esta gente que nos ha apoyado muchísimo, más allá de las críticas. Pero la gente también tiene que entender que a Peñarol no se le dice que no, no lo cambio por nada”, declaró Luis Aguiar a Radio DelSol.

“Por suerte, estoy en un gran momento, me vino bien hacer una pre-temporada completa. Pablo Bengoechea me dio una oportunidad luego de estar 8-9 meses parado y ahora estoy en un nivel físicamente muy bueno”, agregó.

“Puedo andar bien o mal futbolísticamente, pero físicamente estoy en uno de mis mejores momentos. Eso es lo que me deja más contento y por lo que le agradezco a este comando técnico, que confió en un tipo que venía 8 meses sin jugar. Pablo me puso de vuelta a jugar al fútbol, la gente ya decía que era un exfutbolista. Me dio una confianza pura”, añadió el ‘7’ de Alianza Lima.

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en Cutervo. Una victoria en la última fecha lo pondría como el ganador del Torneo Apertura, consiguiendo la chance de jugar por el título nacional a fin de año.