Liverpool ya tiene atado al reemplazante de Coutinho y viene desde el Bayern Munich

El sorteo de la Champions League en Mónaco fue vital para el Barcelona que logró cerrar ahí el fichaje de Pusmane Dembélé y también logró reactivar las negociaciones con el Liverpool por el brasileño Philippe Coutinho.

Barcelona envió una gran y fuerte comitiva al sorteo de la Liga de Campeones. El sorteo era lo de menos. La situación los ponía cara a cara con los dirigentes a negociar: Borussia Dortmund y Liverpool.

Los alemanes no fueron muy difíciles, ya que estaban abiertos a vender a Dembélé, declarado en rebeldía. Los emisarios del club inglés no quería hablar nada sobre transferencias, solo querían conocer a los rivales en la fase de grupos de Champions.

El que Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, esté presente en persona en Mónaco, ayudó al cuadro culé a reactivar las tratativas con el Liverpool y la puerta quedó abierta.

Además, Coutinho ya expresó que no desea continuar en Anfield y su deseo es jugar en el Barcelona. Lo de su presunta lesión en la espalda y ahora una enfermedad de la que no se sabe mucho, para o entrenar con el equipo de Jürgen Klopp, es una cortina para tapar que el brasileño está molesto y con ganas de marcharse. Es más, Tite convocó a Coutinho y lo haría jugar ante Ecuador el 31 de agosto, con lo que se confirmaría que no tiene lesión alguna.

Ante esos dos frente, los directivos ‘Reds’ solo tuvieron que aceptar negociar por Coutinho y ya se habla de una cifra que bordearía los 160 millones de euros. Pero los clubes no quieren hacerlo oficial hasta que el Liverpool concrete la llegada del reemplazante de su máxima estrella.

En Alemania, los diarios aseguran que el portugués Renato Sánchez del Bayern Munich es el elegido pues calza en el estilo de Klopp: joven (20 años), explosivo, rápido y con un talento aún por explotar, tal como le gustan al entrenador alemán, experto en moldear jugadores y lanzarlos al estrellato.

Renato Sánchez no logró cuajar en el esquema de Carlo Ancelotti, incluso le pidió que no lo considere para el partido del viernes pasado ante el Werder Bremen porque no quería lesionarse de cara a un posible traspaso.

De esta manera, otra de las novelas más extensas del mercado de pases va llegando a su fin. Antes de la fecha de Eliminatorias Rusia 2018 en Sudamérica y Europa habrá grandes novedades.