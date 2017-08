Liverpool rechaza 125 millones del Barcelona por Coutinho

La prensa británica confirmó que Liverpool rechazó una nueva oferta del Barcelona por 125 millones de euros por el brasileño Coutinho. Tal parece que Jürgen Klopp y sus dirigidos quieren mantenerlo en la presente temporada y decidirán en no venderlo este verano.

Esta sería la tercera oferta que habría hecho el Barcelona por Coutinho, tras las de 78 y 98 millones de euros respectivamente.

Cabe señalar que sumando los bonus, la oferta de los azulgrana ascendería hasta los 130 millones. Por otro lado, Coutinho no ha sido convocados para enfrentar al Crystal Palace por la Premier League.

“No sé por qué la gente dice esas cosas. De hecho, no sé ni quién es él; no lo he conocido nunca”, afirmó hoy Klopp sobre las declaraciones de Segura. “Ya hemos dicho lo que teníamos que decir: no hay ninguna novedad. Nadie (del club) me ha dicho nada desde que hablamos la última vez”, dijo Jürgen Klopp.

El futbolista brasileño, de 25 años, hizo saber a la junta directiva su decisión de abandonar la entidad pocas horas después de que los dueños emitieran un comunicado en el que dejaban claro que no sería traspasado durante el mercado veraniego.

Coutinho no ha jugado en los dos primeros partidos oficiales de los ‘Reds’ en esta temporada, en la Premier League frente al Watford (3-3) y en la previa de la Liga de Campeones ante el Hoffenheim (victoria 1-2), pero el club ha insistido en que su ausencia se debe a una lesión de espalda y no a las especulaciones sobre su futuro.

El próximo sábado por la tarde el Liverpool se enfrenta al Crystal Palace en liga, y Klopp ya ha confirmado que Coutinho se perderá el encuentro aquejado de problemas musculares.