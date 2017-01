Liverpool: Jugador manosea el sobaco y oído del rival

Emre Can, jugador alemán del Liverpool, no podía creer lo que sucedía. Su rival del Plymouth Argyle no dudó en manosearle el sobaco y luego le metiera el dedo en el oído en pleno partido de la FA Cup.

El rostro de Can lo decía todo. Se señalaba la sien como diciendo que su marcador “está loco” y no era para menos. El video se está volviendo viral en las redes sociales.

El Liverpool de Jurgen Klopp, con el once inicial con menor media de edad de su historia, no pudo pasar del empate sin goles este domingo ante el Plymouth Argyle (cuarta división) en tercera ronda de la Copa inglesa.

El Plymouth, segundo clasificado en la League Two, dispondrá ahora del premio de recibir en la ciudad del sur de Inglaterra al histórico Liverpool, siete veces ganador de la FA Cup.

Pero lo que fue un empate histórico para el Plymouth supone un contratiempo para los ‘Reds’, que tienen un apretado mes de enero con las semifinales de la Copa de la Liga ante el Southampton.

Klopp realizó hasta 10 cambios en el once inicial del equipo que empató a dos con el Sunderland en la Premier League, formando con el once más joven de la historia del club, con una media de 21 años y 296 días.

El conjunto visitante, que se encuentra 68 puestos por debajo del Liverpool en la pirámide del fútbol inglés, se mostró como un conjunto férreo y organizado.

Además, el Plymouth contó con el apoyo de 8.500 aficionados que recorrieron casi 1.000 kilómetros para apoyar a los suyos en Anfield.

De nada sirvieron las entradas de Roberto Firmino y Adam Lallana a falta de 15 minutos para el final, ni los seis minutos de tiempo añadido, y el Liverpool se jugará el pase en el partido de desempate lejos de casa.