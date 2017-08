Lionel Messi y la frase que le dijo a Neymar para que se quede en Barcelona

El mundo del fútbol ya sabe el destino de Neymar sin embargo, la prensa española reveló lo que le dijo Lionel Messi al brasileño para que no abandonase el club Barcelona. El diario Sport confirma lo que sucedió poco antes que el ariete brasileño parta a París para encontrar un nuevo rumbo.

La prensa internacional cuenta que Lionel Messi y Luis Suárez se reunieron con Neymar en el hotel Sheraton Parsippany de New Jersey, durante la pretemporada, para convencerlo a que se quede, pero esto no tuvo frutos. Esto sucedió antes del encuentro entre Barcelona vs Juventus en el MetLife Stadium.

Lionel Messi le ofreció a Neymar un trato, en presencia también del uruguayo. “Tú qué quieres? ¿Quieres ser Balón de Oro? Yo te hago Balón de Oro”, le habría dicho el argentino según información del diario Sport.

Luego de esta conversación, el equipo jugó a favor de Neymar, quien fue el protagonista del triunfo ante Juventus. El brasileño brilló con dos goles y Barcelona ganó 2-1.

A pesar de la generosidad de sus compañeros, Neymar ya tenía decidido partir al PSG. La realidad es muy dura para el plantel azulgrana, que hasta el momento sufre lo que sucedió hace poco con el brasileño.

El pasado fin de semana Neymar debutó con el PSG ante el Guimgamp, anotando su primer gol oficial con la camiseta del club parisino.