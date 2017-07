Lionel Messi: tía del jugador no fue invitada a boda y se mandó con todo

Le dolió, pero trató de ocultarlo. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo protagonizaron un gran acontecimiento el viernes pasado, cuando se casaron en su natal Rosario, aunque ¿se olvidaron” de invitar a una tía del jugador.

En realidad no se olvidaron. Simplemente, no la quisieron invitar. Y no es una tía lejana, es la hermana de Jorge Messi, el padre de Lionel.

Su nombre es Susana Messi y se refirió a este incidente y culpó de ello a la madre de su sobrino, Celia María Cuccittini, con quien no se puede ni ver, revelando así que hay una gran grieta en la familia.

“Yo fui a verlo antes de que se fuera a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no había hecho nada”, dijo Susana al programa Infame.

“Ella (la madre de Lionel Messi) es así. Ella manda todo”, agregó.

En otro momento, Susana Messi indicó que le hubiera gustado que el esposo de Antonela Roccuzzo sea “un gran médico” y no futbolista ya que estos, aseguró, “son ociosos”.