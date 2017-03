Lionel Messi: interesantes datos de Antonella Roccuzzo que no conocías

La relación sentimental entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo es una de las más sólidas del mundo del fútbol. No están casado, aún, pero tiene dos hijos y su vida está alejada de los escándalos mediáticos.

Sin embargo, muchos se preguntan de dónde salió Antonella Roccuzzo. Es común que los futbolistas entablen relaciones con modelos conocidas, pero este no es el caso. Es más, Antonella no es modelo de passarella, aunque ello no desmerece su belleza natural.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo crecieron juntos en la ciudad argentina de Rosario. Ella es prima de un amigo de Messi y era el pretexto perfecto para visitarlo de manera continua. Todo por ver a Antonella.

En la galería de fotos podrás conocer más de ella. Se sabe que nació en Rosario. Su familia radica ahí. Pero, ¿dónde estudió el colegio?, ¿qué carrera y en qué universidad estudió?, ¿en qué iglesias planean casarse?

Hay muchos datos. Para empezar, Lionel Messi era muy tímido y ella logró lidiar con eso. La ‘Pulga’ logró ganarse el corazón de su amada cuando regresó a Rosario en 2007 (para entonces, Messi ya era reconocido por su juego en el Barcelona) para asistir al funeral de una amiga de Antonella, fallecida en un accidente de tráfico.

La relación de Messi con su actual pareja se mantuvo en secreto hasta que decidieron hacerlo público antes del nacimiento de su primer hijo, Thiago, en 2012.

De momento, la pareja casarse cuando termine la temporada europea. La idea es hacerlo en una iglesia de Rosario en una ceremonia íntima y otra en Barcelona con hasta 600 invitados.

Antonella Roccuzzo es íntima amiga de Sofía Balbi, pareja de Luis Suárez, y Daniella Semaan, pareja de Cesc Fàbregas. Más no así de la colombiana Shakira, pareja de Gerard Piqué. ¿El motivo? Antonella es muy amiga de la exnovia de Piqué.