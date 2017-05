Lionel Messi: "gracias" a estos dos argumentos, la FIFA le rebajó el castigo

Gran repercusión causó la reducción del castigo por parte de la FIFA a Lionel Messi quien ahora podrá jugar con la selección argentina los partidos que le restan en las Eliminatorias Rusia 2018, que incluye uno contra Perú.

Pero, ¿qué hicieron los abogados de Lionel Messi para lograr su cometido?

El abogado de la estrella del Barcelona ante la FIFA, Juan de Dios Crespo, dio alcances de los argumentos que presentaron a la Comisión de Apelación de este ente y que les dio resultados plenos.

“No hay muchos secretos en todo esto. La FIFA tiene una Comisión Disciplinaria y otra de Apelación, la Disciplinaria entendió que se debía sancionar a Lionel pero la Apelación pensó lo contrario. Para que una persona sea sancionada sin ningún tipo reflejos en el acto arbitral, el árbitro no tiene que haber visto la acción y sea un hecho grave. La Disciplinaria entendió que este era un problema grave que no fue advertido por los jueces. Yo dije que los árbitros sí estaban advertidos, pues entendían castellano y que la expresión no era tan grave como se decía. Con esos dos puntos, logramos que se anulara la sanción”, declaró Crespo al programa “Negrini lo Sabe” de Radio Ovación.

“La expresión ‘concha de su madre’ no es igual a ‘concha de tu madre’. Como él dijo lo primero, se puede considerar como una forma de hablar por el malestar de la jugada en pleno partido. Habló como una especie de reflejo de lo que estaba sucediendo, sin dirigirse específicamente a un árbitro. ¿Alguien puede apelar? No, no hay apelación posible”, añadió el abogado español.