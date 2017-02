"Lionel Messi compró la casa de sus vecinos por hacer mucho ruido"

El delantero argentino Lionel Messi es de cometer pocas acciones que llamen la atención fuera de los campos de fútbol: no se le ve con frecuencia en fiestas, menos en escándalos, tampoco declara con polémica y su vida privada es eso: muy privada.

Por ello, llamó la atención que el croata Iván Rakitic, compañero de Lionel Messi en el Barcelona, hiciera una revelación sobre la vida doméstica de la ‘Pulga’, algo no menor, ya que se trata de sus vecinos.

En entrevista con la revista croata Novi List, Rakitic aseguró que Messi le compró la casa a sus vecinos para tener tranquilidad ya que hacían demasiado ruido.

“Con los vecinos (en Barcelona) no he tenido ningún problema. No como Messi en Castelldefels. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo”, explicó el volante.

En otro momento del diálogo, el mediocampista culé señala que no ha visitado los lugares turísticos de Barcelona por recomendación de la dirigencia y que solo es asiduo a un centro comercial de la zona por actividades infantiles.