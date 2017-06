Lionel Messi: amigo y estrella del Barcelona que no acudirá a su boda

En Argentina no se habla de otra cosa. La boda de Lionel Messi con Antonella Roccuzzo es el tema del momento, no solo en el país sudamericano, sino también en muchos otros países del mundo.

Tras confirmarse que Diego Maradona no fue invitado a la boda y conociéndose ya que el DT Luis Enrique y los directivos del Barcelona no fueron invitados a la misma, ahora se asegura que uno de los amigos más cercanos de Lionel Messi y estrella indiscutible del cuadro blaugrana no asistirá a la ceremonia en la ciudad de Rosario.

Se trata de Andrés Iniesta. Sí, el cerebral volante del Barcelona, quien comparte vestuario con Messi desde sus inicios, no asistirá a la boda y tiene un fuerte motivo: su mujer y el nacimiento de su tercer hijo, una bella bebe de nombre Siena.

Por esta razón, Iniesta decidió que él y su mujer se queden en Barcelona para cuidar de la nueva integrante de su familia.