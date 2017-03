Liga MX: Morelia vs Chivas destaca en programación de jornada 12

LIGA MX. El Monarcas Morelia, de los peruanos Raúl Ruidíaz y Andy Polo y séptimo en la clasificación de la Liga MX, desafiará este sábado 1 de abril al líder Chivas de Guadalajara en busca de puntos para su salvación en la jornada 12 del Clausura 2017, que se reanuda su actividad tras la fecha FIFA.

El Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo lucha en 2 frentes. En la tabla de cocientes, que determina el descenso en la Liga MX, el equipo ‘monarca’ registra (109 unidades), a 2 de Jaguares de Chiapas (111) y a 4 del Veracruz de Pedro Gallese (105) a 7 partidos, para finalizar el torneo.

Por el otro, el Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo intentará mantenerse entre los 8 mejores del Clausura para avanzar a la liguilla por el título al final de la Liga MX.

En los últimos 3 partidos, el Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo suma 2 triunfos y un empate, mientras que las Chivas de Guadalajara llegan con 4 triunfos en sus últimos cinco partidos.

Chivas está obligado al triunfo si pretende seguir en el primer lugar ya que es seguido por el Monterrey y el Toluca, ambos a con 19 unidades, y un triunfo de ellos, combinado con una derrota o empate del Guadalajara reportará un nuevo líder en la Liga MX.

El reto del Monterrey será vencer al América, noveno, en el Estadio Azteca el sábado, mientras que el del Toluca será recibir al Necaxa, decimoquinto, el domingo.

También el sábado, el chileno Nicolás Castillo, líder de los goleadores con 8 tantos, encabezará la ofensiva de Pumas que visitarán a Jaguares de Chiapas.

Destacan también en los duelos de la Liga MX el de Tigres, campeón vigente y con la ausencia de Luis Advíncula por lesión, ante León, último de la clasificación y el Atlas ante el Tijuana.

La jornada inicia este viernes con el partido entre el Veracruz de Pedro Gallese y el Cruz Azul.

El sábado se enfrentan Chiapas vs Pumas, Atlas vs Tijuana, Tigres vs León, Pachuca vs Puebla, Morelia vs Chivas y América vs Monterrey. Este domingo cierran la actividad Toluca vs Necaxa y Santos Laguna vs Querétaro.

Programación jornada 12 del Clausura – Liga MX

Viernes 31 de marzo

Veracruz vs Cruz Azul: 22:00 horas en Perú (21:00 en México).

Sábado 1 de abril

Jaguares vs Pumas: 18:00 horas en Perú (17:00 en México).

Atlas vs Tijuana: 20:00 horas en Perú (19:00 en México).

Tigres vs León: 20:00 horas en Perú (19:00 en México).

Morelia vs Chivas: 20:00 horas en Perú (19:00 en México).

Pachuca vs Puebla: 20:06 horas en Perú (19:06 en México).

América vs Monterrey: 22:00 horas en Perú (21:00 en México).

Domingo 2 de abril

Toluca vs Necaxa: 12:00 horas (11:00 en México).

Santos Laguna vs Querétaro: 18:00 horas (17:00 en México).

Tabla de posiciones en la Liga MX