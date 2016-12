Liga MX: anunció su retiro del fútbol pero fue broma del Día de los Inocentes

Joffre Guerrón, delantero ecuatoriano del Cruz Azul, protagonizó una broma del Día de los Inocentes que no cayó muy bien entre los fanáticos de la Liga MX. Sin lugar en el cuadro ‘cementero’, el atacante norteño anunció su retiro del fútbol, pero todo se trataba de una broma.

“Al no encontrar equipo, he tomado una decisión muy dolorosa para mi, pero he decidido dejar el fútbol y empezar nuevos proyectos”, escribió Joffre Guerrón en su cuenta de Twitter, sorprendiendo a sus seguidores ecuatoriano, Cruz Azul y de la Liga MX.

“Sabía que algún día iba llegar y estoy agradecido a todos los que estuvieron apoyando a mi persona todo este tiempo. Pero ya no jugaré más”, publicó Joffre Guerrón, convenciendo a sus seguidores de Twitter que había tomado la decisión de dejar el fútbol de forma definitiva.

Sin embargo, al día siguiente de su confesión en Twitter, Joffre Guerrón aclaró que todo se trataba de una broma por el Día de los Inocentes. Ello no cayó bien en los hinchas de Cruz Azul y demás clubes de la Liga MX.

“Los mensajes escritos eran una inocentada. El fútbol es mi vida y seguimos en pie y en la lucha y queda dinamita para rato”, respondió Joffre Guerrón, generando un ola de críticas por ‘jugar’ con su retiro del deporte ¿Se lo perdonarán los aficionados de la Liga MX?

