Leao Butrón explica por qué se tiró a la izquierda en penal de Gigliotti

Alianza Lima consiguió un empate sin goles ante Independiente de Avellaneda por el encuentro de ida de la Copa Sudamericana. El máximo responsable de la igualdad tiene nombre y apellido: Leao Butrón, quien atajó un penal y evitó en varias ocasiones los goles del club argentino.

El atacante Emmanuel Gigliotti fue muy criticado por los hinchas de Independiente, pues no es la primera vez que falla un penal. Cuando jugaba en Boca Juniors, erró ante River Plate por la semifinal de la Copa Sudamericana en 2014. En su regreso a los Diablos Rojos, protagonizó la misma jugada ante Alianza Lima.

Leao Butrón explicó el verdadero motivo de cómo atajó el penal en el primer tiempo. Iban 19 minutos del primer tiempo cuando Emmanuel Gigliotti tuvo la gran ocasión de la noche para abrir el marcador y cambiar la historia del partido, sin embargo, el ‘1’ de Alianza Lima enmudeció el Estadio Libertadores de América tirándose a la izquierda.

“El penal es de Germán Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha. Pacheco se me acerca y me pide por favor que me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí”, comentó Leao Butrón.

“Tengo que agradecerle. Para eso están los compañeros, para decirnos cosas que a veces se nos escapan. Me contó que una vez Gigliotti falló un penal contra Boca o no sé. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve de tener a Pacheco de compañero”, agregó.

Independiente vs Alianza Lima – alineaciones

Independiente: Campaña, Tagliafico, Bustos, Figal, Franco, Erviti, Rigoni, Domínguez, Blanco, Barco, Gigliotti.

Alianza Lima: Butrón, Godoy, Riojas, Araujo, Cossío, De la Haza, Cruzado, Ramírez, Aguiar, Hohberg, Pacheco.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Patricio Polic (Chile).

Hora: 07:45 p.m. (hora peruana).

Canal de transmisión:FOX Sports.

