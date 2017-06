Lapadula habla de Álvaro Morata ante posibilidad que llegue al AC Milan

Gianluca Lapadula ha tenido una gran jornada con la selección italiana (marcando un triplete ante San Marino en partido amistoso), pero igual se especula con su permanencia en el AC Milan, más cuando se trata de contratar al español Álvaro Morata.

Tras jugar con la selección italiana, Lapadula ofreció declaraciones en las que se refirió a su buen partido ante San Marino, la posibilidad de la llegada de Morata al AC Milan y su permanencia en el club italiano.

“Estoy muy feliz, por los goles y por la paciencia que tuve. este partido se lo dedico a mi tercera hija que viene. Tuve un buen rendimiento y el juego ofrecido fue acertado. Las prácticas es una herramienta constructiva para mejorar”, expresó.

“Hay grandes delanteros en el equipo, por lo que no es fácil encontrar espacio para jugar. El técnico, sin embargo, me ha dado muchas oportunidades y se lo agradezco. Espero que el equipo pueda llegar a ser cada vez más competitivo para volver al máximo nivel europeo. ¿Morata? Todos los grandes jugadores son bienvenidos. El grupo marcó la diferencia este año. En cuanto a mi situación en el club, veremos qué pasa tras mis vacaciones, no solo depende de mí”, explicó el ítalo-peruano.