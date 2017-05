Juventus: Luis Advíncula se enfrentará a equipo de Gianluigi Buffon y Gonzalo Higuaín

Juventus, campeón de Italia y finalista de la Champions League, y el Porto, jugarán cuatro partidos amistosos en julio en México ante los locales Tigres del peruano Luis Advíncula, Chivas, Monterrey y Cruz Azul.

El 17 de julio jugarán Cruz Azul vs Porto en Ciudad de México; el 18, Monterrey vs Juventus en Monterrey; el 19, Tigres vs Juventus en Nuevo León; y el 19, Chivas de Guadalajara vs Porto en Guadalajara.

El torneo es organizado por una marca de cerveza y no tiene formato, ya que solo se jugarán partidos amistosos.

Los organizadores señalaron que los equipos europeos intentarán venir a México con sus planteles completos, ya que estarán en la parte final de la preparación para la temporada 2017-2018.

Mientras tanto, los mexicanos estarán por iniciar el Torneo Apertura 2017 del fútbol local que comenzará el 21 de julio.

A la presentación asistieron directivos de los clubes mexicanos y representantes del Porto y de la Juventus.

Por el club portugués acudió Rui Barros, del consejo directivo, y por el italiano se presentó el exfutbolista francoargentino David Trezeguet.

La Juventus protagonizará la final de la Champions League ante el Real Madrid el 3 de junio en Cardiff.

Con el Porto en la actual temporada jugaron los mexicanos Héctor Herrera, Manuel Jesús Corona y Miguel Layún.

EFE