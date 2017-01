Jürgen Klopp y José Mourinho casi se agarran a golpes por este motivo

Dos entrenadores excéntricos, dos personajes amados y odiados en el fútbol. Jürgen Klopp y José Mourinho encendieron el clásico de Inglaterra entre Liverpool y Manchester United que terminó 1-1 en Old Trafford por la Premier League.

En la parte final del encuentro, cuando el United había logrado el empate agónico con tanto de Zlatan Ibrahimovic, luego que James Milner adelantara en el primer tiempo, una escapada del brasileño Roberto Firmino fue cortada de manera evidente por Ander Herrera, quien jaló la camiseta por varios minutos al rival para evitar lo que pudo ser un ataque mortal.

Ello enfureció a Jürgen Klopp, quien le fue a reclamar a gritos a José Mourinho y a su asistente.

El tema no pasó a mayores. Klopp le saca casi una cabeza en tamaño a Mourinho y supo contener su ira. Se dieron la mano sobre el final. El DT del Liverpool no siente que ganó un punto en Old Trafford, siente que perdió 2.