Julian Draxler revive polémica por defender al árbitro del Barcelona 6-1 PSG

Julian Draxler puso los puntos sobre las íes y soltó unas declaraciones que generan polémica acerca de lo que sucedió en el partido Barcelona 6-1 PSG. El futbolista alemán dijo que un resultado así no puede ser culpa solo del árbitro.

“No creo que el 6-1 contra el Barcelona se pueda borrar. El partido de ida fue increíble, el más grande en la historia del club, y sabíamos que la vuelta sería muy diferente. Todos estábamos muy nerviosos con el 3-0 en contra, más aún con 90000 personas detrás. El ambiente era increíble pero con el 3-1 estaba seguro que íbamos a salir adelante, sabía que no era nuestro mejor día pero no me imaginaba un escenario de ese tipo. Solo jugadores como Neymar y Messi, junto a la ayuda de todo el equipo, fueron capaces de marcar 3 goles en 8 minutos”, declaró Draxler.

“Para empezar, la explicación es que jugamos un partido malísimo. Después, el Barcelona siempre creyó y jugó todo el partido con el deseo de anotar. El principal problema fue que jugamos demasiado a la defensiva sin tener nosotros la voluntad de marcar, es difícil resistir contra un equipo como el Barca que se pasa los 90 minutos atacando. No hubo manera de manejar esa situación, sobre todo en la primera parte. Ciertas decisiones del árbitro no nos favorecieron, pero cuando pierdes de esta manera no puede ser solo por el árbitro”, añadió el volante alemán.