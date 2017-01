Jugador del Sevilla, Stevan Jovetic, aprendió español viendo telenovelas peruanas

Stevan Jovetic fue presentado como el nuevo fichaje del Sevilla, que es comandado por el técnico argentino Jorge Sampaoli. En rueda de prensa, el jugador montenegrino dio a conocer que para adaptarse al idioma española tuvo que ver telenovelas peruanas.

El jugador polifuncional del Sevilla, Stevan Jovetic, explicó que hasta el momento tiene problemas para comunicarse con sus compañeros; sin embargo, explicó como aprendió, al menos parcialmente el idioma español.

“Cuando era pequeño veía telenovelas de Latinoamérica. De Chile y Perú. Un canal que daba una detrás de otra. Lo entiendo bien, pero cuando lo tengo que hablar no tan bien”, dijo la flamante incorporación del Sevilla, Stevan Jovetic.

El Sevilla y el Inter de Milán llegaron al acuerdo para la cesión de Stevan Jovetic, atacante internacional montenegrino, que tras triunfar en su club de origen, Partizan de Belgrado, y sobre todo en la Fiorentina, llegó al equipo español comandado por Jorge Sampaoli, que viene jugando la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El técnico ‘nervionense’, Jorge Sampaoli, confirmó que Stevan Jovetic entra en la lista de los 18 jugadores para jugar el encuentro de vuelta de los octavos de final por la Copa del Rey ante Real Madrid. El jugador apenas aterrizó el día martes este miércoles completó su primer entrenamiento con el Sevilla.