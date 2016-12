José Mourinho y su clara indirecta a Manuel Pellegrini

Al entrenador portugués José Mourinho le preguntaron por el fútbol chino y su respuesta deja picando un tema pendiente con su colega chileno Manuel Pellegrini, uno de sus enemigos del fútbol.

Como se recuerda, Pellegrini se marchó al fútbol chino aceptando una jugosa oferta del Hebei China Fortune, luego de dejar el Manchester City por la llegada de Pep Guardiola.

Mourinho siente que todavía no está lo suficientemente viejo para dejar la alta competitividad europea por el dinero de China.

“El dinero de China es atractivo para cualquiera pero amo más al fútbol al más alto nivel. Soy demasiado joven y me quedan muchos años de fútbol antes de ir a un lugar como China. Quiero estar en un lugar más difícil para ganar, por lo que estoy en el lugar correcto”, dijo Mourinho.

Sobre la posibilidad de fichar algún jugador en el mercado invernal europeo para el Manchester United, José Mourinho fue bastante claro.

“En Portugal, todas las portadas dicen que todos los futbolistas vienen al United. Es normal. Hace años todos iban al Chelsea, al Madrid. Sigo diciendo lo mismo. Me gusta mi equipo. Creo más en el mercado de verano que en el de invierno. Hay más tiempo, opciones. Es mejor. Pero, veremos qué pasa. Si fichamos a un jugador, lo ficharemos, pero no vamos a comprar a dos, tres o cuatro. Y si abrimos la puerta no es porque le empujemos, es porque quiere marcharse. Pero, para mí, estoy contento de mantener a los jugadores que tenemos”, concluyó.