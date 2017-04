José Mourinho lo confiesa: se arrepiente de soltar a estos dos jugadores

No tuvo más que reconocerlo. El técnico portugués del Manchester United José Mourinho está arrepentido de haber dejado ir a dos valiosas figuras de su equipo, los mismos que ahora le hacen falta en la recta final de la temporada.

Se trata de Schneiderlin y Bastian Schweinsteiger, quienes salieron del club ante la posibilidad de tener escasa o nula participación en el primer equipo.

Pero, ¿por qué el buen Mourinho se mostró arrepentido de pedir la salida o dejar salir a estos jugadores? Simple, Manchester United ha sufrido una serie de bajas que afectan su rendimiento justo en la parte definitoria de la Premier League y la Europa League.

El joven Fosu-Mensah ha sido el último de unirse a la lista de los horrores, formada por Paul Pogba (bíceps femoral), Zlatan Ibrahimovic (rodilla), Rojo (rodilla), Juan Mata (ingle), Smalling (rodilla), Jones, (dedo del pie) y James Wilson (rodilla).

Manchester United está en semifinal de la Europa League y lucha por un lugar en la próxima Champions League en la Premier.

“Nosotros no decimos Morgan (Schneiderlin), ‘Queremos venderte’. Fue él quien dijo: ‘Por favor, venderme, quiero ir a otro equipo y jugar todos los partidos’. A veces hay el dilema de mantener una plantilla más larga, pero luego los jugadores no quieren quedarse (y no jugar)”, comentó Mou.