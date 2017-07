José Luis Chilavert se enfrentó a 90 hinchas de River Plate en un avión

El exjugador José Luis Chilavert aseguró este martes que tuvo que golpear a uno de los 90 hinchas de River Plate que lo insultaron en un avión por sus críticas al equipo argentino.

“Eran como 90. En pleno vuelo cantaban tonterías, canciones de cancha. En un momento una azafata me pidió una foto. Me paré y me empezaron a insultar de nuevo”, relató a Radio Late Chilavert.

“Le dije a los que insultaban que vinieran de a uno, pero no vino nadie. Uno solo se acercó, le di un sopapo y lo tiré contra la pared”, continuó el también ídolo de Velez.

Encuentro de los hinchas de River Plate con José Luis Chilavert en el aeropuerto. (Video: ESPN )

José Luis Chilavert reveló que empleados de la aerolínea le sugirieron que no viajara; sin embargo, decidió no hacerlo.

“Nunca dudé en subir al avión. No robé ni soy delincuente”, contó.

Como se recuerda, Chilavert dijo hace pocos días que el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, “sabía” que cinco jugadores de su equipo “iban a dar positivo” en controles antidopaje y que “trabajó” en la Conmebol para “bajar los implicados de cinco a dos”.