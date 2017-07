José Luis Chilavert reta a pelea a Óscar Ruggeri a 5 rounds

Estos se tienen hambre desde hace años. El exarquero paraguayo José Luis Chilavert tiene todavía en la mente aquella patada barrida que Óscar Ruggeri le lanzó en un partido entre Vélez Sarfield y San Lorenzo por el fútbol argentino en 1996.

Desde entonces, no se pueden ni ver. Incluso fueron compañeros entre 1990 y 1992 en Vélez, pero ni así se hicieron amigos. En aquel partido que terminó con goleada de 4-1 para la escuadra que defendía Chilavert, se zanjó una de las broncas más candentes del fútbol argentino.

Mucho se habló desde entonces y como se dice en el argot popular, “la pelota quedó picando” sin que nadie logre hacer algo al respecto.

Y bueno, el día llegó. Para José Luis Chilavert, esto no tiene otra solución más que ir a los puños en un cuadrilátero y a 5 rounds. “gana el que queda en pie o se corre”, soltó el reto.

El exgolero guaraní concedió una entrevista al diario Popular de su país y de ella, resaltamos estas preguntas – respuestas:

-¿Tomarías un café con Maradona?

-No, imposible, porque es un panqueque. Con Ruggeri, tampoco. Hace poco dijo que, si volviera a tener la oportunidad, me fracturaría. Ahí te das cuenta de que hay un rencor de su parte. Es muy fácil hacerse el guapo por televisión. Yo diría, y podés ponerlo así: hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie. Que todo el mundo pague $10 mil la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan. Ah, y no vale correr en el ring.

-¿Con o sin guantes?

-Así nomás, como venga. Si es tan guapo, lo veremos ahí. Ponelo bien claro a todo eso. A cinco rounds, y el que corre, pierde.