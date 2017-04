Jorge Sampaoli: "voy a dirigir a Lionel Messi en..."

¿Y quién no? El entrenador argentino Jorge Sampaoli, hoy en el Sevilla español, reveló que su idea es dirigir a Lionel Messi en un futuro cercano, aunque no sabe si lo hará en la selección argentina, en el Sevilla o en el Newell’s Ols Boys.

En la conferencia de prensa previo al partido estelar de la jornada en La Liga Santander entre Barcelona vs Sevillla, Jorge Sampaoli habló de Lionel Messi y de la selección argentina, en el que es voceado como reemplazante de Edgardo Bauza.

“Cuando dije que a Messi lo voy a dirigir en un momento, a lo mejor lo dije en Newell’s, cuando él vaya a jugar ahí. O en Sevilla. Ver a Leo siempre es muy agradable porque indudablemente ver al mejor jugador del mundo y que sea argentino siempre es agradable”, expresó.

“(La selección) Es un tema, como ya dije, de que los procesos los tienen que corregir o arreglar ahí la gente de la AFA, con el técnico que esta vigente, que está trabajando y que seguramente le está buscando la vuelta buscando todo lo que necesita para clasificar al Mundial. Como hincha estaremos apoyando desde acá”, soltó en otro momento.

“Estoy en el mismo lugar, en el mismo sitio, pensando en el partido que viene, no tengo ninguna conversación. Cuando tenga una conversación concreta de algo sobre mi futuro… Está vinculado con un contrato que tiene un montón de aristas. Hay una posibilidad concreta de intenciones del Sevilla de continuar, que se verá en reuniones próximas. A lo mejor el Sevilla modifica una estructura a la salida de Monchi y a lo mejor elije otra opción. Y yo tendré al posibilidad a través de mi contrato de elegir una opción mejor si no me convence. Pero son todas suposiciones”, se refirió acerca de su futuro en el Sevilla.