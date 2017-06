Jorge Sampaoli posó con la camiseta de Sport Boys luego de casi 15 años

Quien diría que de pasar penurias en Perú, Jorge Sampaoli se convertiría años más tarde en uno de los mejores entrenadores del mundo. Ahora quien en Perú se ganó el apodo de ‘Hombrecito’, dirige a Lionel Messi en la selección Argentina, pero no se olvida del Sport Boys.

Este jueves se divulgaron diversas fotografías en Twitter en donde Jorge Sampaoli aparece junto al administrador de Sport Boys Johan Vásquez y el también dirigente Víctor Anchante.

Ambos exfutbolistas, que fueron dirigidos por el argentino no hace mucho, compartieron una amena conversación, que terminó con el estratega firmando y posando con camisetas del equipo rosado.

Como se recuerda, Jorge Sampaoli ofreció a mediados del 2016 apoyar al Sport Boys para que “salga adelante y no muera”.

“Ojalá que yo pueda ayudar para devolverles la posibilidad de reencontrarse con un club grande como fue aquel Boys de 2003 y 2004 que ayudó a forjar mi carrera y al cual le debo mucho”, dijo Jorge Sampaoli en un video publicado por el Facebook Vamos Boys.

“El temple que tienen los chalacos (oriundos del Callao) y el amor por nuestro querido Sport Boys hará que el club no muera y salga adelante como merece todo el puerto del Callao”, agregó aquella vez.

Esto dijo Jorge Sampaoli cuando aún dirigía al Sevilla.

Sobre la carrera de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli empezó su carrera de entrenador en Argentina, pero es recién en Perú que dirige por primera vez en primera división. En el 2002 se hizo cargo del Juan Aurich, en donde solo pudo dirigir ocho partidos, de los cuales apenas consiguió un triunfo.

Meses después llegó al Sport Boys y permaneció allí hasta el 2003. Tras sus buenas actuaciones arribó al Bolognesi de Tacna y también destacó. Es así que Sporting Cristal lo contrata en el 2007.

Todo parecía ir de maravillas para el denominado, por esos tiempos, ‘Hombrecito’; sin embargo, no tuvo buenas relaciones con los jugadores. “Yo pedí sacar algunos jugadores que contagiaban con su desánimo a los demás, pero los dirigentes no lo hicieron. Me faltó apoyo de ellos. A los pocos meses me tuve que ir del equipo”, declaró años después.

“Los jugadores decían que el trabajo era muy fuerte, que no estaban acostumbrados a ello”, fue lo último que dijo sobre Sporting Cristal.

Pero el destino le tenía preparado lo mejor años más tarde. Tras un irregular paso por el O’Higgins, llega a Emelec y consigue el subcampeonato ecuatoriano. Para el 2011 las cosas parecen por fin sonríerle. Dirigió a la Universidad de Chile en donde ganó tres campeonato nacionales, una Copa y la Copa Sudamericana. Desde el 2012 entrenó a la selección chilena y el resto es historia conocida.