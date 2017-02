Jorge Sampaoli habló sobre posibilidad de ser DT del Barcelona

Tras la humillación del Barcelona en campo del PSG por Champions League, se habló mucho sobre el posible retiro de Luis Enrique y de Jorge Sampaoli como su reemplazo en el banquillo azulgrana.

Este viernes, Jorge Sampaoli habló en conferencia de prensa sobre los partidos que deberá afrontar en LaLiga Santander y la Champions League. No evitó el tema “Barcelona”.

“Son especulaciones mediáticas que son un poco egoístas. No se evalúa a alguien como Luis Enrique, que logró tantas cosas en el equipo. La vacante llegará cuando lo decida Luis Enrique. Estoy tranquilo porque de mí no hace esto. No tengo que explicarle nada a nadie. Estaría intranquilo si yo lo propusiera, si tuviera el pensamiento alejado de mi escudo. En mi mente está seguir trabajando aquí para consolidar una idea. Es el club que me trajo a Europa. Esto depende de un montón de factores que dependen del día a día. En esta profesión, este comentario no me genera expectativas. El día de mañana nunca se sabe”, explicó.

Muchos se quedan con la frase “el día de mañana nunca se sabe” con lo que Sampaoli deja abierta la puerta, aunque también señaló que planea quedarse más tiempo en el Sevilla para plasmar su idea de juego.

“Me sorprendió la derrota del Barcelona, que había ganado 6-0 al Alavés unos días antes. Creo que el 4-0 marcó una diferencia que no existe entre estos dos equipos. El Barcelona no demostró su mejor versión y el rival hizo mucho para que eso sucediera”, soltó en otro momento, el exDT de la selección chilena.