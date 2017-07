Javier Mascherano opinó sobre la renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona

El futbolista argentino Javier Mascherano afirmó que la renovación de su compatriota y compañero en el FC Barcelona Lionel Messi constituye “una buena noticia para el club” y saludó que se haya concretado tras “mucho tiempo” de conversaciones.

“El hecho de que haya renovado es una buena noticia para el club, por la calidad y el jugador que es”, dijo Mascherano en declaraciones a los medios en Miami, Florida (EE.UU.), durante un acto de la Asociación Mundial Fútbol Tenis (FTA, por su sigla en inglés), de la que es embajador.

‘El Jefecito’, como es conocido, estimó que “tanto Leo como el club deben estar muy contentos” y descartó que su futuro en el Barcelona estuviese ligado a que Messi se mantenga allí.

“Cada uno tiene su carrera, su vida. Uno no puede estar dependiendo de la vida del otro para decidir cuál es su futuro. No he tenido nunca duda de quedarme”, manifestó el defensa de 33 años.

El club español anunció este jueves por medio de un comunicado que el contrato de Messi, que acababa en 2018, se renovará hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros (cerca de 340 millones de dólares), según informaron medios especializados.

Se espera que Messi firme el nuevo contrato, que lo atará a la institución blaugrana hasta los 34 años de edad, al volver de su luna de miel, es decir a mediados de julio, tras casarse en su país el pasado viernes.