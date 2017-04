James Rodríguez sentenciado: Real Madrid ya tomó esta decisión sobre el colombiano

Malas noticias para el colombiano James Rodríguez luego de la derrota en el clásico ante el Barcelona. Real Madrid ya piensa en la próxima temporada tenía que deshacerse de una de sus figuras en el medio campo: Isco Alarcón, Marco Asensio o el cafetero.

Mucho pesaba la palabra del entrenador Zinedine Zidane a la hora de tomar la decisión y tras hacer un estudio de posibilidades todo apuntó a que James Rodríguez debe abandonar el plantel del Real Madrid.

¿Las razones? Isco es jugador de la casa y es el llamado a ser el gran protagonista en la próxima temporada. Ha respondido en gran manera cuando fue utilizado y planean extenderle el contrato en breve. Si llega alguna oferta, será rechazada.

Marco Asencio ha mostrado un gran trabajo en los minutos que tuvo. Los hinchas y sobre todo el comando técnico madridista vio en él un jugador de gran proyección y uno de los llamados al recambio generacional. Más cuando Gareth Bale ha demostrado ser visitante constante del departamento médico. Isco y Asencio han dado la talla.

De James Rodríguez no se duda de su calidad, pero no ha sido determinante. El colombiano ha sido utilizado claramente como parte del equipo B y nada ha gustado sus berrinches abiertos y públicos cuando no estaba de acuerdo con Zidane.

Escucharán ofertas por James en el mercado de verano europeo. Grandes clubes lo pretenden, así que no será difícil venderlo.