James Rodríguez se despide del Real Madrid y sus hinchas con sorpresivo video

El centrocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, jugará cedido las dos próximas temporadas en el Bayern Múnich, que se reserva una opción de compra del jugador. El cafetero publicó un video en Facebook, Twitter y YouTube en el que se despide del club español.

Este mensaje acompañó al video que publicó James:

“Queridos madridistas, sólo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé, fueron tres años maravillosos. Me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo. Sólo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevo conmigo las mejores experiencias, ¡gracias por todo! Éxitos siempre”. James10

“El Real Madrid C.F. y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador James Rodríguez para las dos próximas temporadas, pendiente del pertinente reconocimiento médico”, afirmó el club blanco.

El club bávaro “se reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión”, añadió el Real Madrid en un breve comunicado.

“Estamos muy felices por poder haber cerrado este traspaso. El fichaje de James Rodríguez era uno de los grandes deseos de nuestro técnico Carlo Ancelotti, después de que ambos trabajaran con éxito juntos en el Real Madrid”, aseguró el director general del conjunto alemán, Karl-Heinz Rummenigge, citado en un comunicado del Bayern.