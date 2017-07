James Rodríguez ‘explota’ en Twitter y pide que lo dejen tranquilo

La prensa internacional hace un seguimiento con lo que hace James Rodríguez en su nuevo club. Desde sus presentaciones en partidos amistosos hasta las declaraciones, y esta vez pusieron en texto una declaración que el colombiano desmiente. El atacante del club bávaro usó Twitter para expresar su incomodidad y pide que “lo dejen tranquilo”.

“Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid. Por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”, dijo James Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Según Sport Bild, medio alemán, puso en una información una polémica declaración de James Rodríguez, quien hizo una comparación entre el Bayern Munich y Real Madrid. “El Bayern Munich es tan grande como el Real Madrid, incluso más”, serían las supuestas palabras con las que el medio alemán puso en texto.