James Rodríguez: los 7 futbolistas que jugaron en Bayern Múnich y Real Madrid

No es novedad. James Rodríguez no es el primero y, tal vez, no sea el último jugador que vista la camiseta del Real Madrid y Bayern Munich. El atacante internacional jugará las próximas dos temporadas cedido en el club bávaro, según anunció este martes el Real Madrid en un comunicado oficial.

“El Real Madrid y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador James Rodríguez para las dos próximas temporadas, pendiente del pertinente reconocimiento médico”, apunta el club madrileño.

De esta manera empieza a crecer la lista de futbolistas que han vestido la camiseta de dos potencias mundiales en clubes. Uno de los más recordados es Toni Kroos, quien llegó de Baviera para ponerse de blanco luego de ser campeón del mundo.

Por otro lado, el español Xabi Alonso fue pieza clave en el Real Madrid por cinco temporadas. Su puesto era indiscutible en el mediocampo, sin embargo, en agosto de 2014 se marcó al Bayern Munich.

Uno que actualmente es inamovible del Bayern Munich es el holandés Arjen Robben. Él pasó por el Real Madrid a sus 23 años, cuando estaba cuajando su habilidoso juego por banda derecha, pero una serie de lesiones le impidió mostrarse a su máximo nivel.