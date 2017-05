Inter de Milán recibió respuesta oficial de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, ha insistido hoy miércoles en que seguirá en el conjunto del norte de Londres la próxima temporada pese al interés del Inter de Milán en hacerse con sus servicios.

Pochettino, que ha guiado a los ‘Spurs’ a la segunda plaza en la Premier League esta temporada, ha dejado claro que está “comprometido” con el equipo y que no tiene cláusula de rescisión en su contrato.

“Hay muchos, muchos rumores, pero estoy comprometido con el Tottenham y no tengo ninguna razón por la cual irme del club. Me voy a quedar aquí”, dijo hoy el preparador argentino. “La pretemporada arranca el 3 de julio y aquí me verán de vuelta, no tengan problema”, añadió.

La prensa inglesa ha rumoreado en los últimos días sobre el supuesto interés del Inter de Milán, quien despidió la pasada semana a su técnico, Stefano Pioli, en Pochettino. El conjunto italiano desembolsaría alrededor de 4,2 millones de libras (4,9 millones de euros) en conseguir su fichaje.

“No tengo cláusula de rescisión en mi contrato. Seguiré aquí la temporada que viene”, explicó Pochettino, que tiene contrato con el Tottenham hasta verano de 2021.

Además del técnico de Murphy, otros de los nombres que suenan para ocupar el banquillo del Giuseppe Meazza son el italiano Antonio Conte (Chelsea) y el argentino Diego Simeone (Atlético de Madrid). EFE