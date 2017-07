Diego Costa aparece con la camiseta del Atlético Madrid y le manda un mensaje a Conte

Instagram. Hace más de un mes Diego Costa confirmó que no seguirá en el Chelsea luego de que el entrenador Antonio Conte le mandará un mensaje de texto diciéndole que no lo tenía en sus planes.

“El entrenador no me quiere ahí. No sé por qué, pensará que he hecho una temporada mala. Me ha mandado un mensaje. Un simple mensaje después de todo lo que he hecho ahí. A buscar equipo y ya está. Si no cuentan conmigo, hay que salir”, declaró en conferencia de prensa.

Han pasado los días y aún no se sabe en qué equipo jugará el atacante español durante la temporada 2017-2018; sin embargo, es un hecho que quiere regresar al Atlético de Madrid.

Así lo hizo saber este fin de semana luego de aparecer en un video en vivo de su cuenta de Instagram, en donde sale junto a unos amigos vistiendo la camiseta del equipo colchonero.

Pero la historia no acabo ahí. Su excompañero Cesc Fábregas le dejó un comentario y Costa no dudó en responder con un “dale un abrazo a Conte”.

Pese a ser un video live de Instagram, algunos se la ingeniaron para descargarlo y ya se encuentra en todas las redes sociales. En esta nota te lo dejamos, así que no te lo pierdas.