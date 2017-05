Increíble gesto del dueño del West Ham con el mendigo que ayudó a las víctimas del atentado de Manchester

El último lunes unas 22 personas perdieron la vida y al menos 50 resultaron heridas tras dos explosiones en el estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra cuando terminaba un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Los servicios de emergencia junto con numerosas ambulancias se desplazaron a los alrededores del estadio, donde se concentraban unas 20.000 personas. Todo esto con la ayuda de gente ajena al concierto, como Steve Jones, un mendigo de 35 años que se encontraba durmiendo en calles cerca del recinto.

“Había un montón de niños con sangre por todo el cuerpo, llorando y gritando. Tuvimos que quitarles clavos y metralla de sus brazos y algunos de la cara de una niña pequeña”, contó el indigente en la televisión iglesia al día siguiente.

En seguida por redes sociales se habló de él y su actuar llegó a los oídos de David Sullivan, un empresario dueño del 50% de las acciones del West Ham United, equipo de la Premier League.

Según informó en su cuenta de Twitter, el hijo de Sullivan, Dave, indicó que su padre le obsequiará a Steve Jones un alquiler en una casa apta para sobrevivir por unos seis meses hasta que pueda establecerse económicamente.

Me and dad want to rent the homeless man in manchester a house for 6 months to help him get on his feet 1/2

