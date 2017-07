Hugo Sánchez confesó su mayor frustración futbolística

El mexicano Hugo Sánchez, exdelantero del Real Madrid, confesó que uno de sus sueños frustrados fue no ganar la Copa del Mundo con México como entrenador, objetivo que planeó para un plazo de 12 años y que no podrá cumplir porque se retirará del fútbol cuando cumpla 65.

El exjugador azteca, quien este martes cumplió 59 años, recordó que en su etapa como seleccionador mexicano no contó con el respaldo de los directivos y su plan era el de estar en Sudáfrica 2010 y avanzar a semifinales, en Brasil 2014 repetir semifinales o llegar a la final y en Rusia 2018 ganar el título.

“Ese era el proyecto de los 12 años y había sido mi sueño como seleccionador, pero no tuve el apoyo de los directivos, no hubo la paciencia que sí hubo con otros entrenadores que no son mexicanos”, dijo Hugo Sánchez en su sección ‘A lo Macho’ que transmite la cadena de deportes de televisión ESPN.

“Voy a parar a los 65 años, así que tiempo ya no voy a tener y ese sueño me dio desilusión no poderlo conseguir”, resaltó Hugo Sánchez, quien dirigió a la selección mexicana entre 2006 y 2008.

EFE