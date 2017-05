Horacio Baldessari le dio un gran consejo a los dirigentes de Sporting Cristal

En una entrevista con ‘Exitosa Noticias’, Horacio Baldessari hizo un análisis del desempeño que mostró Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores donde a la vez dejó un pequeño consejo a los directivos.

“Si los directivos tuvieron los huevos para hacerle un contrato por dos años a ‘Chemo’, ahora deben tener los mismos huevos para decirle que hasta acá nomás. A mí no me gustaría que siga pasando lo que sucedió la otra noche, cuando Debakey se peleó con un hincha. No sé que habrá hecho él pero la hinchada ya está colmada, hay cosas que no llegamos a entender. Con ‘Chemo’ no tengo nada de nada, pero que te pongan una foto de ese atorrante riéndose cuando vamos perdiendo 4-0…no jodan, que vaya a reírse a su gallinero”.

“Pero que se vaya ahora porque tengo miedo de que pase algo malo, no lo quiero en Cristal pero tampoco quiero que lo lleguen a agredir, eso no va conmigo. Antes de irse a Brasil debió haber dicho hasta aquí nomás, sabiendo que se lo iban a cagar a goles ahí. Fueron 4 pero pudieron haber sido 16”, agregó Horacio Baldessari.

Por otro lado, la popular ‘Pepa’ reconoció que el uruguayo Jorge Cazulo debe volver a su posición de mediocampista y defendió a los delantero de Sporting Cristal por las críticas que vienen recibiendo en los últimos encuentros.

“Si el equipo regalara algo, me lo sigo aguantando al gallinón este. Pero encima que no lo queremos, tenemos un equipo que no nos da nada. Este es un plantel para sacarle un montón de cosas pero los ves tristes. Y claro, Lobatón tiene que salir a decir que hace 4 meses nos regalaron un campeonato, pero no teníamos a la gallina asquerosa en el banco. Y ahora tiene que jugar por su entrenador, lo entiendo. ¿Cazulo se tiene que ir? Sí, pero a la mitad de la cancha, ya no puede jugar como marcador central. En cuanto el caso de Revoredo, él no tiene la culpa. Ahora, con respecto a los ‘9’, te parece que algún ‘9’ va a andar bien con la forma cómo viene jugando Cristal? Ifrán arriba está más solo que el Chavo del 8”

“Si es que fuera un equipo que juega con un solo delantero pero que llega con volumen ofensivo, con volantes y laterales, ahí podríamos criticar a los delanteros. Pero acá es tómala, y si no tienes para volver te mando plata para el taxi”, sentenció Horacio Baldessari.