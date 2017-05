Guinea vs Argentina EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 vía canal DirecTV Sports

Sigue el partido Guinea vs Argentina por la tercera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este viernes 26 de mayo desde las 06:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Jeju World Cup Stadium y será televisado por DirecTV Sports.

Guinea vs Argentina – alineaciones

Guinea: Por confirmar.

Argentina: Por confirmar.

Estadio: Jeju World Cup Stadium (Seogwipo)

Hora: 06:00 a.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: DirecTV Sports.

Guinea vs Argentina – previa

Argentina sale por un milagro este viernes ante Guinea en la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 del Corea del Sur.

En la jornada pasada, Argentina cayó ante Corea del Sur por un ajustado 2-1. Lee Seung-woo abrió el marcador para el equipo asiático y Paik Seung-ho estiro la ventaja. Si bien Luis Torres consiguió el descuento, no hubo tiempo para más.

Con dicho resultado no le queda otra a la Argentina que ganar a Guinea en el tercer partido y rezar para quedar entre los cuatro mejores terceros.

Por su parte Guinea, que tiene solo un punto en la tabla, también espera quedarse con la victoria para esperar que se le den los resultados y clasificar también como mejor tercero.

Por su parte Guinea, que tiene solo un punto en la tabla, también espera quedarse con la victoria para esperar que se le den los resultados y clasificar también como mejor tercero.

