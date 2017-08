Gremio vs Godoy Cruz VER EN VIVO: EN DIRECTO ONLINE por la Copa Libertadores

EN DIRECTO El Estadio Arena do Gremio albergará el partido Gremio vs Godoy Cruz, que podrás seguirlo EN VIVO ONLINE este miércoles 09 de agosto a partir de las 17:15 (horario peruano) por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo será transmitido por la señal de FOX Sports 2.

Gremio vs Godoy Cruz | Alineaciones

Gremio: Marcelo Grohe; Leo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha; y Lucas Barrios.

Godoy Cruz: Leonardo Burían; Luciano Abecasis, Sebastián Olivarez, Leonel Galeano, Fabrizio Angileri; Angél González, Gastón Giménez, Fabián Henríquez, Juan Garro; Javier Correa y Santiago García.

Gremio vs Godoy Cruz | La previa

El Godoy Cruz argentino buscará la mayor hazaña en 96 años de historia en su visita al Gremio brasileño ante el que está obligado a ganar si quiere lograr una histórica clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras la derrota por 0-1 que sufrió en la ida en Mendoza.

A los argentinos, sólo les vale la victoria para no quedar fuera del torneo, mientras que a los brasileños, en un gran momento de forma, el empate ya les garantiza el pase a cuartos. Un 0-1 llevaría el partido a la tanda de penaltis, mientras que cualquier otro resultado con victoria visitante clasificaría a Godoy Cruz.

El Gremio llega al partido tras ganar el domingo por 2-0 al Atlético Mineiro con goles de Pedro Rocha y Fernandinho. El resultado le permitió mantener la segunda posición en el Campeonato Brasileño, a ocho puntos del líder Corinthians.

Para el partido ante Godoy Cruz, el Gremio debe presentar dos novedades: la vuelta de su portero titular, Marcelo Grohe, y la del delantero paraguayo Lucas Barrios, bajas ante el Mineiro por lesión.

Por contra, el lateral derecho Edílson será baja por problemas físicos, así como el ecuatoriano Michael Arroyo. Su compatriota Miller Bolaños, quien también arrastraba molestias, está recuperado, pero con falta de ritmo, debe quedar fuera del once.

El Gremio volverá a apostar por su principal baza, un potente centro del campo con Michel y Arthur encargados de cubrir las espaldas a la defensa y, por delante, la calidad y la llegada desde la segunda línea de Ramiro, Luan y Pedro Rocha.

El defensa argentino Walter Kannemann, campeón de la Libertadores en 2014 con San Lorenzo Almagro, alertó de una posible relajación de los gremistas tras la victoria en la ida.

“La primera cosa que debemos hacer es no pensar que está todo resuelto. Tenemos un partido muy difícil, donde intentaremos darlo todo en el campo. No sabemos lo que sucederá el miércoles, pero entraremos con todo. Cada pelota será la última e intentaremos clasificarnos”, dijo.

Kannemann elogió al rival: “Es un equipo muy bueno tácticamente, que intenta presionar cuando pierde la pelota y se resguarda en su campo cuando esta presión no tiene resultado. Lo hacen con mucha gente en la defensa. Es un equipo muy físico y que presiona muy bien. Intentaremos no errar y no permitir que hagan un gol porque esto les daría esperanzas” de clasificarse, agregó.

En los argentinos, la principal novedad respecto al partido de ida estará en el banquillo: la derrota contra el Gremio supuso la destitución de Lucas Bernardi y la llegada del uruguayo Mauricio Larriera.

El conjunto de Mendoza perdió a su portero y capitán, Rodrigo Rey, traspasado al Paok de Salónica griego, y contrató en su lugar al uruguayo Leonardo Burian, del Jaguares de Chiapas mexicano.

Por contra, el ‘Tomba’ logró retener a su columna vertebral: los centrocampistas Gastón Giménez y Juan Garro, y los delanteros Javier Correa y Santiago García, con varias ofertas para dejar el club.

El principal problema que tendrá Godoy Cruz es la inactividad. Su último partido oficial fue precisamente ante Gremio, hace 5 semanas, y Larreira apenas dirigió un partido amistoso desde su llegada al banquillo, la semana pasada contra San Lorenzo.

El técnico uruguayo es consciente del difícil reto que tienen sus jugadores pero no descartó la sorpresa.

“Creo que ellos (el Gremio) jugarán con paciencia y tranquilidad. Tenemos que responder de la misma manera. El partido tiene 90 y pocos minutos. No podemos enloquecer, tenemos que ser pacientes”, aseguró Larreira sobre el partido.

Así terminó la ida del Gremio vs Godoy Cruz