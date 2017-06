Con gol de Alexander Callens: New York City ganó 3-1 al Minnesota United

VIDEO. Alexander Callens sigue haciendo todos los méritos para tener una nueva oportunidad en la Selección Peruana. El defensor nacional destacó en la victoria 3-1 del New York City ante el Minnesota United, por la fecha 18 de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Incluso, el exjugador de Sport Boys inició la remontada de su equipo con un golazo.

Christian Ramirez había adelantado para el Minnesota United. Sin embargo, a los 37 minutos Alexander Callens apareció en el área rival y se transformó en un delantero más para anotar el empate para el New York City. El técnico Patrick Vieira se mostró satisfechó por el despliegue del peruano.

Jack Harrison y David Villa hicieron los otros goles del New York City que sellaron la victoria ante el Minnesota United. Pero ello no podía ser posible si no fuera por la aparición oportuna de Alexander Callens con su golazo que hizo estallar el Estadio de los Yankees.

Con este triunfo, el New York City sigue en la lucha por la punta de la Conferencia Este de la MLS. Alexander Callens sigue siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo, mientras espera su respectivo llamado a la Selección Peruana. Ricardo Gareca tiene la última palabra.

