Presidente de la FIFA, calificó la remontada del Barcelona en la Champions League

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha calificado de “extraordinaria e increíble” la remontada del Barcelona ante el París Saint-Germain (6-1), que certificó la presencia del conjunto español en cuartos de final de la Champions League.

“Cuando sientes que lo has visto todo en el fútbol, siempre llega algo y te vuelve a sorprender y ves algo que no has visto nunca antes”, dijo Infantino en Londres, después de una reunión de la FIFA.

“Fue algo extraordinario e increíble”, prosiguió el directivo Gianni Infantino, que atendió a los medios en el aeropuerto de Heathrow.

El Barcelona, que llegaba al partido de vuelta de octavos de la Champions League con la necesidad de remontar el 4-0 sufrido en el Parque de los Príncipes de la capital francesa, se impuso por un contundente 6-1 para reservar el billete para la siguiente fase.

Preguntado por la actuación del árbitro, el alemán Deniz Aytekin, y sobre la necesidad de introducir el videoarbitraje (VAR), Infantino señaló que esta tecnología impedirá que se cometan “errores claros”, aunque evitó dar su opinión sobre el controvertido penalti sobre Luis Suárez en el quinto gol del Barcelona.

“Tenemos que tener cuidado en la IFAB (International Football Association Board) si modificamos las reglas porque el fútbol es, ya de por sí, un deporte increíble. El videoarbitraje estará ahí en el futuro para corregir los errores del colegiado. En este caso no sé si fue un fallo o no”, comentó.