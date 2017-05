Gianluigi Buffon y la confesión sobre Álvaro Morata que muchos cuestionan

Juventus tiene las cosas claras; pues, así como Gianluigi Buffon, todo el plantel quiere sacarse la espina de hace años y levantar el trofeo de la Champions League. A falta de un partido para sentenciar la llave de semifinal, muchos hablan de una final adelantada entre Juventus vs Real Madrid, donde el capitán de la Vecchia Signora declaró ante la prensa y opinó sobre Álvaro Morata.

“Álvaro (Morata) tardó un par de meses en adaptarse, como es normal. Entendió perfectamente a moverse en un campo italiano, que es diferente del español. Y la Juventus juega diferente al Madrid”, empezó diciendo Gianluigi Buffon.

El capitán de Juventus recordó la salida de Álvaro Morata, que ahora es atacante en el Real Madrid. “Para mí era una pena porque perdíamos un gran talento en una edad en la que podía consagrarse y madurar definitivamente.

Convertirse en el mejor hombre de la Juventus. El destino le ha premiado, la vida es esto, si te compartas bien la vida te da satisfacciones”, agregó.

Respecto al primer ciclo de Álvaro Morata en el Real Madrid, señaló. “Como todos los chicos cuando aún no son maduros, vives todas las situaciones al extremo. O con gran alegría o te deprimes fácilmente si no vas bien. Pensaba negativamente en aquel periodo. Hablamos un poco porque me daba pena, era un chico que me gustaba, buscaba ayudarle, darle seguridad. Él merecía la ayuda de un compañero, si veo que por la otra parte hay un chico que se esfuerza tanto, se empeña y está sufriendo… me sale ayudarle. Si es un chico desinteresado no me importa. Si hice aquello es por el gran afecto que tengo por Álvaro”.

El próximo martes 9 de mayo Juventus recibirá al Mónaco en Turín. El equipo italiano viene de vencer por 2-0 de visita y depende de ellos mismos para llegar a Cardiff. Por otro lado, Real Madrid recibe al Atlético en el Santiago Bernabéu con una ventaja de tres goles.

La final será el 3 de junio en Cardiff, Gales.