Gianluigi Buffon: 10 razones por las que debería ganar el Balón de Oro

Gianluigi Buffon a sus 39 años de edad viene demostrando que está más vigente que nunca y se perfila como la sorpresa en la entrega del Balón de Oro, galardón que en los últimos años han venido acaparando el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

El veterano portero italiano es el capitán y una de las grandes figuras con que cuenta la Juventus, que tras su victoria de 2 a 0 sobre el Mónaco en la primera semifinal de Champions League, se perfila como gran candidato para estar presente en la final del 3 de junio en Cardiff.

El portero Gianluigi Buffon es la garantía de seguridad de Juventus y sueña ahora no solo con ganar su primera Champions League, sino también recibir el Balón de Oro, un galardón que desde el 2008 no gana un futbolista que no sea Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.