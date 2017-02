El gesto de indignación de Lionel Messi a Luis Suárez en Copa del Rey

El Barcelona de Luis Enrique empató 1-1 ante Atlético de Madrid pero le alcanzó para clasificar a la final de la Copa del Rey. No todo fue felicidad para el equipo azulgrana, pues Luis Suárez fue expulsado al final del encuentro y se perderá la final de la Copa del Rey. Las cámaras de televisión captaron el gesto de indignación de Lionel Messi hacia su compañero uruguayo.

Pocos segundos después del término del partido, las cámaras enfocaron la actitud de Lionel Messi contra Luis Suárez, con un gesto negando con la cabeza y pareció recomendarle que no hablara con el árbitro Gil Manzano para protestarle la expulsión.

Sin duda, el uruguayo Luis Suárez mostró impotencia luego de ver la roja y no poder disputar la final de la Copa del Rey. En el video se muestra cómo Lionel Messi mueve la cabeza de un lado a otro y no se sabe con certeza a qué se refería exactamente, sin embargo, se especula que no contará con su compañero en la final.

Por otro lado, Diego Simeone se mostró bastante ofuscado con la eliminación y en conferencia de prensa habló muy fuerte por el arbitraje. “Tengo claro que en la Champions tenemos más opciones que en la Copa y en la Liga”. ¿Su última frase ante la prensa? “Hay que felicitar al Barcelona por manejar todo muy bien”.