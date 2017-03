Piqué y su polémica con Real Madrid en portadas internacionales

Tras el partido de España ante Francia en la fecha FIFA, Gerard Piqué desató la polémica en la prensa deportiva internacional por sus encendidas declaraciones contra el Real Madrid. Sin duda, el defensor del FC Barcelona no solo es hincha azulgrana, sino es también un confeso antimadridista.

Ante ello, el FC Barcelona decidió hacer caso omiso a las críticas contra Gerard Piqué sobre sus declaraciones contra el Real Madrid. De esta forma se desató una ‘guerra’ entre ambos lados y encendió más la polémica desde la interna de la selección de España.

Por otro lado, el aeropuerto de Madeira fue nombrado Cristiano Ronaldo en homenaje al capitán y símbolo de la selección de Portugal. Pero lo que más llamó la atención a la prensa internacional fue la estatuilla en su honor que no tiene mucha relación física con el astro del Real Madrid.

Happy and honored to have my name given to the Madeira airport! pic.twitter.com/6SxibYtxje