Gerard Piqué trolea de manera olímpica a la prensa europea por información falsa

Se pusieron en bandeja y Gerard Piqué cobró. El diario inglés Daily Mirror publicó una información que no fue verificada sobre el defensa español del Barcelona e hizo cometer en el rebote el mismo error a otros grandes diarios europeos.

¿Cuál fue la información? “Gerard Piqué cazado manejando a 190 kilómetros por hora y fue amonestado por la policía catalana”. Todo, en base a unas fotografías que un paparazzi tomó al esposo de la cantante colombiana Shakira en carretera junto a un policía motorizado.

Al menos, la información de que el jugador fue amonestado o multado fue desmentida por la propia entidad encargada, el Departamento del Interior de Catalunya en su cuenta de Twitter.