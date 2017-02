Gerard Piqué mostró su total respaldo al entrenador del Barcelona, Luis Enrique

El central Gerard Piqué aseguró que la plantilla ‘azulgrana’ está “a muerte” con Luis Enrique, después de que el entrenador del Barcelona fuese silbado en el Camp Nou en alguna fase del partido contra el Laganés, y por un sector, mientras que otro le animaba.

“No entendemos los silbidos”, insistió el jugador ‘blaugrana’, que participó en una exhibición de pádel junto a Carles Puyol y al campeón del mundo de esta especialidad Fernando Belasteguin, entre otros.

“Cuando llegó Luis Enrique, estábamos en la mierda absoluta”, sentenció un Gerard Piqué a preguntas de los asistentes, enviando un mensaje inequívoco de que en el vestuario ‘azulgrana’ el grupo comulga a pies juntillas con el actual entrenador barcelonista.

Además, recordó que tras un año en blanco a las órdenes del Tata Martino, con la llegada de Luis Enrique “ganamos el triplete”, y emplazó a los barcelonistas a reflexionar después de los silbidos porque sabe que en el fútbol “no hay memoria” y que ésta “sea tan corta” en los aficionados.

“Hemos de sacar la frase del tribunero del ‘ay, ay, ay’”, en relación a los temores que en ocasiones se respiran en el Camp Nou cuando el juego del Barcelona no da frutos. “Hemos sacado Ligas complicadas y este equipo seguirá dando mucho”, aseguró.

De lo que le está sucediendo al Barcelona, con un pobre juego y falta de resultados, Gerard Piqué ha asegurado que no sólo son cuestiones tácticas “sino que a veces las cosas no salen, y no hay confianza. Hay días que juegas fatal y ganas de rebote. Esta confianza, cuando vas perdiendo, también la pierdes”.

Así es la relación entre Gerard Piqué y Luis Enrique en el Barcelona