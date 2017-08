Gerard Piqué hizo inesperada confesión sobre la salida de Neymar del FC Barcelona

El defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha desvelado que el exazulgrana Neymar ya les comunicó a los que entonces eran sus compañeros su decisión de fichar por el PSG, en la boda de Lionel Messi, que se celebró el pasado 30 de junio.

“A la boda de Leo, Ney ya vino con la idea de irse del Barça”, ha explicado Piqué, quien también ha desvelado que, cuando publicó aquel famoso ‘tuit’ de “Se queda”, ya sabía que el internacional brasileño pagaría los 222 millones de su cláusula de rescisión.

“Utilicé mis redes sociales, porque era la última bala que me quedaba. Pensaba que si publicaba ese mensaje, igual él cambiaba de opinión. Ney se enfadó conmigo por poner aquel ‘tuit’, pero luego lo solucionamos”, ha precisado.

Pese a que los jugadores invitados a la boda de Messi sabían que Neymar no seguiría, Piqué ha explicado que ninguno de ellos fue a contárselo al club para que su marcha no le pillara por sorpresa: “Ese no es nuestro papel. Algunos tenemos una relación de amistad. El que se lo tenía que comunicar al club era Ney”.

En cualquier caso, el central azulgrana ha pedido que no se juzgue a Neymar por irse: “Seguro que tiene sus razones para irse. Pasó cuatro años aquí, nos dio un rendimiento extraordinario y nos ha dejado dinero en la caja. Hemos de estar contentos y felices por haberle tenido aquí y guardar un gran recuerdo de él”.

Preguntado por si le había decepcionado la forma en la que el delantero paulista ha dejado el Barcelona, Piqué ha asegurado que todo lo contrario.

