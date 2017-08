Gareth Bale "rompió" su silencio ante su posible salida del Real Madrid

Gareth Bale, delantero galés del Real Madrid, descartó que esté pensando abandonar el club tras conquistar la Supercopa de Europa y admitió que está al margen de todos los rumores, “feliz” en su equipo.

“Pongo el foco en mi fútbol y prefiero vivir sin leer ni escuchar nada de lo que se dice. Se hablan muchas cosas pero la verdad es que yo estoy disfrutando en el Real Madrid y nada ha cambiado para mí. Estoy centrado en estar bien, no sufrir lesiones y poder jugar bien”, dijo en la zona mixta del Nacional Arena Felipe II.

Bale destacó que su única intención en este momento es “alcanzar el mejor punto de forma” y admitió que es “feliz” en el Real Madrid. “Estoy jugando al fútbol que es lo que me gusta y ganando títulos. No puedo pedir más. Me centro en estar bien esta temporada y jugar lo mejor que pueda”.

“No hay nada que comunicar al Real Madrid sobre mi futuro. Todo va normal y es la especulación que se repite cada año, tal vez con más fuerza porque esta final era contra el Manchester United”, añadió.

Respecto a la final de la Supercopa, Bale destacó la dificultad para ser campeones y mostró hambre para seguir ganando más títulos en una campaña en la que su equipo aspira a seis.

“Ha sido un partido muy difícil, pero hemos ganado el título. Controlamos bien la primera parte y al final pagamos jugar con temperaturas tan altas. En los últimos veinte minutos ellos tuvieron ocasiones y jugaron bien. Nos lo pusieron difícil pero ganamos. Nuestro deseo es ganarlo todo”.