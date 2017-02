Gareth Bale pide más días para mostrar su mejor versión

Gareth Bale, centrocampista galés del Real Madrid, volvió a jugar este sábado después de 88 días lesionado y declaró, tras marcar un gol al Espanyol en su vuelta, que aún necesita “unas semanas” para estar al cien por cien físicamente.

El jugador del conjunto blanco declaró que tiene que ir “partido a partido” para estar en el mejor estado posible “muy pronto”.

“Uno se siente muy bien después de haber trabajado tan duro para poder recuperarme en estos tres meses. Contento de volver así, ayudando al equipo con un gol”, dijo.

Bale se mostró muy contento con la actitud de su afición, que aplaudió a su jugador cuando saltó al terreno de juego en los minutos finales tras sustituir a Álvaro Morata.

“La afición es increíble, me han aplaudido y he sentido su cariño. Me ha gustado mucho ayudar al equipo. Fue difícil estar fuera este tiempo, pero menos mal que estaban ganando. Queremos ganar todos los trofeos y ahora puedo contribuir a hacerlo”, concluyó. EFE.