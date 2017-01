Fútbol Internacional: 5 partidos que no te debes perder por nada del mundo este fin de semana

El enfrentamiento entre Pep Guardiola y Mauricio Pochettino, con el técnico catalán viviendo sus peores momentos en el City, el derbi del Norte en el regreso de la Bundesliga, el Milán vs Napoli, con dos equipos que buscan revivir su época dorada, un Athletic Club vs Atlético Madrid cargado de historia, más un nostálgico Lyon vs Marsella conforman los cinco partidos imprescindibles del fin de semana.

5 partidos que no te debes perder este fin de semana

- Manchester City vs Tottenham

- AC Milan vs Napoli

- Atlético Madrid vs Athletic Bilbao

- Wolfsburgo vs Hamburgo

- Olympique de Marsella vs Olympique de Lyon