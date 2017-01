Francés Payet, sensación en la Eurocopa, se rebela en el West Ham

Tremendo problema que se ha armado en el West Ham de Inglaterra tras la actitud del futbolista francés Dimitri Payet, quien manifestó su deseo de marcharse del club en el mercado de pases de Europa.

La situación es delicada para Payet ya que tiene un contrato firmado hasta la temporada 2021 y la dirigencia del equipo de los ‘Hammers’ no tiene pensado venderlo por política del club.

“Hemos dicho que no queremos vender a nuestros mejores jugadores, pero Payet no quiere jugar para nosotros. No vamos a venderlo”, declaró Slaven Bilic, DT del West Ham en conferencia de prensa.

El club se mantendrá en su postura y no venderá al jugador. Se podría dar una situación parecida a la que vivió el peruano André Carrillo, que estuvo en la congeladora del Sporting de Lisboa tras su negativa de renovar su contrato y marcharse libre.

Sin embargo, Payet tiene contrato hasta el año 2021 y es difícil que acepte estar parado tanto tiempo.